مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار في الضفة الغربية

بي بي سي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بمقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتين وإصابة 7 آخرين على الأقل إثر تعرض حافلة لمستوطنين لإطلاق النار قرب قرية الفندق بجانب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد تمت عملية إطلاق النار من مركبة فلسطينية تمكن منفذها من الانسحاب من المنطقة، وفق التقديرات الإعلامية الإسرائيلية.

وسارعت قوات الجيش الإسرائيلي بنشر حواجز عسكرية والبدء بعمليات تمشيط بحثًا عن منفذي إطلاق النار.

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، فإن مسعفيها قدموا العلاج لـ7 أشخاص كانوا على متن الحافلة بينهم السائق الذي وصفت حالته بالخطيرة.

وأضافت نجمة داوود الحمراء أن السيدتين اللتين قتلتا في الستينيات من العمر، في حين أن القتيل الثالث عمره حوالي 40 عامًا.

في حين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل أحد عناصرها في الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن منفذي الهجوم قدموا من جنين، وأن هوياتهم معروفة لدى الأجهزة الأمنية.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 2 من المنفذين ينتميان إلى جنين وقباطية، وأنهما على قائمة المطلوبين لإسرائيل، فيما تواصل قوات الجيش عمليات ملاحقة واسعة لتعقبهم.

وأفادت مراسلة قناة "بي بي سي" في رام الله إيمان عريقات، بقولها: "إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن عملية إطلاق النار تمت في موقعين وإن المُنفذَين انسحبا من المنطقة بسلام دون أن يُلقى القبض عليهما، لذلك أعلن الجيش الإسرائيلي بدفعه نحو تعزيزات عسكرية في المنطقة إذ شرع بإغلاق الحواجز العسكرية المحيطة شرق مدينة قلقيلية وعدد من قُراها".

وأضافت: "الجيش الإسرائيلي يشن حملات دهم وتفتيش للمنازل والمحال التجارية وسحب المواد المصورة من كاميرات المحال، كما أن هناك عملية إسناد من سلاح الجو الإسرائيلي، وذلك في إطار عمليات البحث والتمشيط عن مُنفذي إطلاق النار واللذين انسحبا من المنطقة، وفق التقديرات العسكرية الإسرائيلية".

وقالت مراسلة بي بي سي: "كان هناك انتشار كبير للحواجز العسكرية في مدن شمال الضفة الغربية، فور وقوع هذه العملية، كما احتجز الجيش عددًا من العمال في مصنع في قرية إماتين شرق قلقيلية وشن حملة تفتيش وتدقيق في إطار عمليات بحثه المستمرة".

وفي مشهد متزامن، تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق منها قرية بورين قرب نابلس وقرية بردلة في الأغوار الشمالية، واندلعت مواجهات في أكثر من موقع في الضفة الغربية المحتلة، وفق تأكيد مصادر محلية.

ردود فعل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منشور على منصة "إكس"، عزمه ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت، اليوم الإثنين، قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، قائلًا: "سنصل إليهم وسنحاسبهم وكل من ساعدهم".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك بقوة، ضد أي مكان قد يوجد فيه منفذو الهجوم، على حد تعبيره.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصدر أمني، أن الهجوم نفذه 3 فلسطينيين، وأن وحدة "دوفدوفان" وهي من قوات النخبة، تشارك في عمليات البحث عنهم.

ومن جهته، أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يقيم في مستوطنة "كدوميم" القريبة من موقع الهجوم "يجب أن تبدو الفندق (القرية التي نفذ قربها الهجوم) ونابلس وجنين مثل جباليا (في غزة)، حتى لا تصبح كفار سابا (مدينة وسط إسرائيل).. غزة المستقبلية".

في حين كان هناك "إشادة" من جانب فصائل فلسطينية بهذه العملية، إذ وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها، عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بـ "الرد البطولي" على "ما يرتكبه الاحتلال من جرائم متواصلة وحرب إبادة" في قطاع غزة، وكذلك "مخططات التهجير في الضفة الغربية المحتلة، وعدوان المستوطنين وخاصة جماعات الهيكل بحق المسجد الأقصى والمقدسات"، وفقاً للحركة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تمثل "رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة وغزة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين شعب حر أبيّ ثائر لن يفرط بحقه، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا".

ودعت حماس في بيانها إلى "تصعيد المقاومة، ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في كافة المناطق داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن، وإفشال مخططاته الخبيثة بالضم والتهجير"، على حد قولها.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: "من جديد يثبت أبطال الضفة الأشاوس أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقاً".

وأضاف في منشورات له على منصة تليجرام بالقول إنه "على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة، فسيدفع ثمن ذلك غاليًا من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا"، بحسب تعبيره.

وتشير البيانات الأمنية الإسرائيلية إلى إحباط أكثر من "1000 هجوم كبير" خلال العام الماضي، معظمها باستخدام الأسلحة النارية والعبوات الناسفة، بينما فشلت الأجهزة الأمنية في إحباط 231 هجومًا آخر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفي ظل تصاعد التوتر، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعًا، غدً الثلاثاء، لبحث خطوات لمواجهة ما وصفته بـ"الإرهاب" في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم تسجيل انخفاض بنسبة 40 % في عدد الهجمات التي وقعت خلال عامي 2023 و2024، تشير البيانات إلى ارتفاع عدد القتلى، بسبب ما وُصِفَ بـ "العمليات النوعية" التي لم يتم إحباطها.

فوفقًا لهذه البيانات، قتل 43 شخصًا جراء الهجمات التي وقعت عام 2023، وارتفع العدد إلى 46 في عام 2024.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الاسرائيلي اعتقل خلال ليل الأحد/الإثنين 20 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتوزعت عمليات الاعتقال، على مدن قلقيلية والخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم وكذلك القدس.

ويُشار إلى أن عدد المعتقلين في مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت أكثر من 14300 معتقل.