المبعوث الأمريكي: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل

وكالات

قال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف هوكشتاين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب من قرية الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن: انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان سيتواصل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار.

وذكر أن: عمليات انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان ستتواصل حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب اللبناني.

وأفاد موقع "واللا" العبري، أمس الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من قرية الناقورة جنوبي لبنان بشكل كامل وسيسلم المسؤولية للجيش اللبناني بإشراف أمريكي.