ماكرون: فرنسا ما تزال تنتظر شكر أفريقيا على منع وقوعها في أيدي المتطرفين

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن "فرنسا ما زالت تنتظر من دول منطقة الساحل الأفريقي أن تشكرها على منع وقوعها في أيدي المتطرفين".

وأضاف ماكرون، في كلمة ألقاها أمام سفراء فرنسيين في مؤتمر سنوي بشأن السياسة الخارجية لعام 2025، أن باريس كانت على حق عند التدخل عام 2013 في أفريقيا من أجل محاربة المتطرفين، حتى لو تخلت هذه الدول الآن عن الدعم العسكري الفرنسي.

وذكر ماكرون ساخرًا: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".

ويُشار إلى أن القوات الفرنسية انسحبت في السنوات القليلة الماضية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو بعد انقلابات عسكرية متتالية شهدتها تلك البلاد، وهي في طريقها الآن للانسحاب من تشاد والسنغال وكوت ديفوار.

وقال الرئيس الفرنسي، إنه "ما كان لأي من تلك الدول أن تصبح ذات سيادة لولا نشر الجيش الفرنسي في هذه المنطقة".

ونفى ماكرون الحديث المتعلق بأن باريس قد طُرِدت من المنطقة، موضحًا أن فرنسا قررت إعادة تنظيم استراتيجيتها. وقال "لا، فرنسا لا تتراجع في أفريقيا، بل تعمل على إعادة تنظيم نفسها فحسب".