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كندا.. رئيس الوزراء جاستن ترودو يعلن استقالته من الحكومة والحزب الحاكم

06:26 م الإثنين 06 يناير 2025

جاستن ترودو

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة وزعامة الحزب الليبرالي الحاكم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "جلوب آند ميل"، إنه من المرجح أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تسمها، لكنها وصفتها بأنها مطلعة على شؤون الحزب الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ورجحت الصحيفة الكندية حسب مصادرها، أن يكون الإعلان أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني، الأربعاء.

ولفتت إلى أنه في حال حدثت الاستقالة، لم يتضح ما إذا كان ترودو سيستمر في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتمكن الحزب الليبرالي من اختيار قيادة جديدة.

يشار إلى أن ترودو وصل إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

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