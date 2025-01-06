ترامب يحذّر من "جحيم" إذا لم يُطلق سراح الأسرى بغزة قبل تولّيه منصبه

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة بحلول وقت توليه منصبه يوم 20 يناير الجاري، فسيكون هناك جحيم ويجب إطلاق سراحهم الآن.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، قال ترامب إنه سيكون هناك "جحيم يجب دفعه" في الشرق الأوسط إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير.

وأشار ترامب في منشور كتبه على صفحته بـ"تروث سوشيال": " إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم كامل في الشرق الأوسط، وأيضا للمسؤولين الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

وتابع ترامب: "سيتضرر المسؤولون أكثر من أي شخص آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل".