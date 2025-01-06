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الأمم المتحدة: قوات إسرائيلية أطلقت النار على إحدى قوافلنا بغزة يوم أمس

06:08 م الإثنين 06 يناير 2025

إطلاق نار على قافلة أممية بغزة أرشيفية

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وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قافلة تابعة للمنظمة في غزة يوم أمس في حادث مروع.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، نهاية ديسمبر الماضي، إن منظمة رائدة تراقب أزمات الغذاء في العالم سحبت تقريرا حذرت فيه من مجاعة وشيكة في شمال غزة.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة طالبت المنظمة بسحب التقرير الذي حذرت فيه من مجاعة في شمال غزة، موضحة أن التحرك جاء بعد انتقادات علنية للتقرير من قبل سفير الولايات المتحدة في إسرائيل.

وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكدت أنها طلبت من منظمة مراقبة المجاعة سحب تحذيرها المتصاعد.

إطلاق نار على قافلة أممية برنامج الأغذية العالمي مجاعة في شمال غزة طوفان الآقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي
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