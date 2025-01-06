حكومة الاحتلال: نتنياهو وافق على إجراءات إضافية هجومية ودفاعية في الضفة

وكالات

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هارتسي هاليفي.

وأشار إلى أن نتنياهو أنهى الاجتماع بعدما صادق في الجلسة على القبض على منفذي العمليات وتقديمهم للعدالة.

وذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو وافق على إجراءات إضافية هجومية ودفاعية في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية سلمت إسرائيل منفذة عملية الطعن التي وقعت أمس الأحد في بلدة دير قديس.

ويوم أمس قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، إن عملية طعن وقعت في بلدة دير قديس قرب مستوطنة "موديعين عيليت" غرب رام الله.

وأوضحت الهيئة أن "الإسرائيلية تعرضت للطعن بعدما وصلت على ما يبدو للبلدة لغسل سيارتها"، دون مزيد من التفاصيل حول حالتها.