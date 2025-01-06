"لا يهمنا الأطفال".. صحفي يسأل إسرائيليين عن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة (فيديو)

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصحفي يقوم بسؤال مجموعة مختلفة من الإسرائيليين عن معلوماتهم عن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي الفيديو، الذي يسأل فيه الصحفي سيدة مسنة عن عدد المدنيين الذين قتلوا خلال الحرب، ردت السيدة "من يأبه بهذا الهراء؟" بلهجة مستنكرة، وتابعت السيدة "أعلم أنه لم يكن علي قول هذا. لقد سمعت بأرقام القتلى الأسبوع الماضي لكن ذاكرتي ماتت وارتفعت للسماء".

وعندما رد عليها الصحفي "وبالنسبة للأطفال ألا تشعرين بالأسف عليهم؟" قالت "إن الأطفال يكبرون ليصبحوا عرب".

مذيع يسأل كم قُتل من مدنيين واطفال في #غزه ؟..



الخنازير البشريه لم يعرف لهم احد سوى "الرايخ الثالث" pic.twitter.com/cNe43uWOY9 — غطّاس (@ghatas_966) January 5, 2025

سأل الصحفي سيدة أخرى ذات السؤال في متجر لبيع الأحذية، لتبتسم وتجيبه "أنه من الأفضل أن يتوقف عن طرح هذا السؤال" وعندما سألها إذا كانت لا تريد الإجابة، قالت "لا شكرا".

تابع الصحفي بسؤال السيدة، "لماذا لا تريدين الإجابة؟" لترد عليه وهي تبتسم "أنها لا تعتقد أنه هناك شخص برئ في قطاع غزة".

سأل الصحفي سيدة ثالثة ذات السؤال لترد "لا ولا يهمني أن أعرف" وعندما سألها عن السبب قالت "إنه لا يهمها أن تعرف"، ثم تابع الصحفي ليسأل السيدة "والأطفال" لترد مجددًا "حقا لا يهمونني"، قائلة إنها كانت تؤمن بمحادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أن وقعت أحداث الـ7 من أكتوبر والتي تغير رأيها بعدها.