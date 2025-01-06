فيروس HMPV يعيد الماسكات والتباعد الاجتماعي للصين (صور وفيديو)

كتبت:- سهر عبد الرحيم



أثارت التقارير حول تفشي فيروس تنفسي جديد يعرف بـ"فيروس الالتهاب الرئوي البشري" أو "HMPV" في الصين، مخاوف من إمكانية تحوله إلى وباء عالمي، على غرار فيروس كورونا (Covid-19) الذي ظهر لأول مرة منذ 5 سنوات في مدينة ووهان الصينية، والذي تحول فيما بعد إلى وباء عالمي تسبب في وفاة 7 ملايين شخص،

#الصين



سجل الأطباء في الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر فيروسًا رئويًا جديدًا أكثر خطورة وأكثر فتكًا من كوفيد.



وينتشر المرض بشكل نشط، خاصة بين الأطفال دون سن 14 عاما، وفقا للإدارة الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. pic.twitter.com/NuGc8EmP1f — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 5, 2025

لكن الفرق بين "Covid-19" و"HMPV" هو أن الأخير مرض موسمي يحدث عادة في فصلي الشتاء وأوائل الربيع فهو معروف منذ نحو 25 عامًا، وهو بالفعل منتشر في العالم منذ عام 2001، وتتراوح مدة حضانة الجسم له من 3 إلى 6 أيام.

كما أنه يختلف عن كورونا في أنه لم يكن ظهوره الأول في الصين، بل تم اكتشافه وإثباته لأول مرة في أوروبا عام 2001، وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويعتبر السبب الثاني الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية لدى الأطفال.

وتتشابه أعراض فيروس "HMPV" مع أعراض الأنفلونزا و "Covid-19"، ومن أبرز أعراضه الحمى والصداع والسعال وسيلان الأنف وضيق التنفس، و ينتقل الفيروس عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

وعلى الرغم من أن معظم حالات العدوى تكون خفيفة فإنه يتعين علاج الأطفال والأشخاص المصابين بالمرض سابقًا أو ضعف المناعة في المستشفى.

ومع اتخاذ السلطات الصحية تدابير طارئة لمراقبة انتشار الفيروس، أصدر المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بيانًا، الجمعة، ذكر فيه معدل الوفيات الناتج عن الفيروس.

خطيررررررر‼️🚨



الصين 🦠 :



الإدارة الصينية لمكافحة الأمراض والفيروسات :



انتشار فيروس رئوي جديد أكثر خطورة فتكًا من فيروس كورونا pic.twitter.com/m1PT9kxzRq — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 5, 2025

وقال المركز في البيان، إن "الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وكبار السن، هم الفئات الأكثر تعرضًا لهذا الفيروس، وقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى مشتركة مع فيروسات تنفسية أخرى".

وفيما يتعلق بتفشي الفيروس بشكل متزايد في الصين حاليًا وتسجيل عدد كبير من الحالات، فيرجع الخبراء السبب لـ"مناعة السكان" التي ربما أصبحت أضعفت بسبب جائحة كورونا.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين، أظهرت أشخاصًا يرتدون الكمامات في المستشفيات، إذ وصفت تقارير محلية الوضع على أنه مشابه للظهور الأول لفيروس كورونا.

عاجل:



الصين تعلن حالة الطوارئ بعد أن اجتاح الوباء المستشفيات ومحارق الجثث.



تنتشر العديد من الفيروسات، بما في ذلك الإنفلونزا A، وفيروسات الجهاز التنفسي البشري، والميكوبلازما الرئوية، وكوفيد-19، بسرعة في جميع أنحاء الصين. pic.twitter.com/i8jfx4GvOe — Arab-Military (@ashrafnsier) January 1, 2025

ومن جانبها، أكدت السلطات الصينية أن الوضع تحت السيطرة، معلنين إجراءات وقائية شاملة تتضمن مراقبة الحالات عن قرب، بالإضافة إلى إعادة تطبيق بعض الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، الجمعة، "تعد العدوى التنفسية شائعة في موسم الشتاء"، وطمأنت المواطنين والسياح بأن السفر إلى الصين آمن، مؤكدة أن السلطات تهتم بصحة المواطنين الصينيين والأجانب القادمين إلى البلاد.

وحتى الآن، لم تصنف منظمة الصحة العالمية الوضع على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن ارتفاع الحالات دفع السلطات الصينية لتعزيز أنظمة المراقبة.