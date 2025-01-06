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زعيم المعارضة في فنزويلا يعتزم زيارة البيت الأبيض

05:00 م الإثنين 06 يناير 2025

إيدموندو جونزاليس زعيم المعارض في فنزويلا

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كراكاس- (أ ب)

أكد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن زعيم المعارضة في فنزويلا إيدموندو جونزاليس، الذي يزعم أنه فاز على الرئيس مادورو في انتخابات متنازع عليها، سيلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين في البيت الأبيض.

ويأتي اللقاء في الوقت الذي يحاول فيه جونزاليس، الدبلوماسي المتقاعد الذي مثل تحالف المعارضة الرئيسي في فنزويلا في الانتخابات الرئاسية في يوليو /تموز، حشد الدعم لجهوده لإقالة مادورو من منصبه.

ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل الزيارة بشكل علني وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وبدأ جونزاليس جولة في الأمريكتين، حيث توقف في الأرجنتين وأوروجواي أمس الأول السبت.

ودعا الفنزويليين الذين يعيشون في منطقة واشنطن إلى التجمع اليوم الاثنين أمام مكاتب منظمة الدول الأمريكية.

زعيم المعارضة في فنزويلا إيدموندو جونزاليس الانتخابات الرئاسية في فنزويلا جو بايدن
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