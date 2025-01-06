الرئيس النمساوي يكلف حزب الحرية اليميني بتشكيل حكومة

فيينا- (د ب أ)

أعلن الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن في مؤتمر صحفي في فيينا اليوم الاثنين، أنه كلف حزب الحرية اليميني الشعبوي رسميا بتشكيل حكومة للبلاد.

وأوضح فان دير بيلن أن من المنتظر أن يبدأ ميشائيل كيكل زعيم حزب الحرية محادثات مع حزب الشعب النمساوي المحافظ. وبذلك يمكن لحزب الحرية اليميني أن يفوز لأول مرة بمنصب المستشار في النمسا.

وأضاف الرئيس النمساوي أن البلاد بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل تحديدا في ظل الوضع الاقتصادي شديد الصعوبة في الوقت الحالي، وقال إن كيكل طمأنه خلال محادثاته معه أنه يشعر أنه قادر على تولي مهمة المستشار.

وتابع الرئيس النمساوي:" احترام تصويت الناخبين يستوجب أن يحترم الرئيس الفيدرالي الأغلبية، حتى وإن كانت له رغبات وتصورات أخرى"، وأردف: "لم يكن سهلا عليَّ اتخاذ هذه الخطوة".

واستمر الاجتماع بين فان دير بيلن وكيكل نحو ساعة، وصوحب هذا الاجتماع باحتجاجات، حيث تجمع مئات المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، منظمين مسيرة للتحذير من اتجاه البلاد بقوة نحو التيار اليميني.

وكان حزب الحرية فاز في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول الماضي بحصوله على حوالي 29% من أصوات الناخبين. ولم يكن هناك حزب يرغب في البداية في تشكيل حكومة مع الحزب اليميني الشعبوي، لكن المحادثات حول تشكيل ائتلاف حاكم بين الأحزاب المنتمية إلى تيار الوسط، باءت بالفشل.

وبعد إعلان المستشار النمساوي كارل نيهامر اعتزامه الاستقالة من منصبيه كرئيس للحكومة ورئيس لحزب الشعب النمساوي، أقدم الحزب المحافظ على تغيير مساره في مطلع الأسبوع الجاري حيث أعلن الحزب استعداده الدخول في حكومة ائتلافية كشريك أصغر مع حزب الحرية.

وكان حزب الشعب وحزب الحرية شكلا ائتلافات حكومية بالفعل في بداية الألفينات، وفي الفترة بين عامي 2017 و2019، غير أن هذه الحكومات الائتلافية كان يقودها ساسة من حزب الشعب.

ومع ذلك، يتعين على الحزبين أولاً التوصل إلى اتفاق على برنامج حكومي. ويبدو أن آراء الحزبين متوافقة إلى حد كبير في مواضيع مثل الهجرة والضرائب. لكن هناك خلافات بين حزب الحرية الصديق لموسكو والمنتقد للاتحاد الأوروبي، وحزب الشعب في قضايا من بينها السياسة الخارجية وسياسة الأمن.