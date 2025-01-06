مديرية الأمن العام السورية تُعلن انتهاء حملة التمشيط في حمص

(وكالات)

أعلنت مديرية إدارة الأمن العام بمحافظة حمص السورية، اليوم الاثنين، انتهاء حملة التمشيط في أحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهدافها، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية.

وبدأت مديرية الأمن العام السورية، حملة تمشيط في عدد من المحافظات السورية، من أجل القبض على فلول نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وسقط نظام الأسد في الـ8 من ديسمبر الماضي، وذلك بعد تقدم الفصائل المسلحة تجاه العاصمة السورية دمشق وسيطرتهم على الحكم.