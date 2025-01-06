القبض على رجل يحمل سكينًا عند مقر إقامة رئيس الوزراء البلجيكي

بروكسل- (أ ب)

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على رجل يحمل سكينا عند مقر إقامة رئيس الوزراء البلجيكي المنتهية ولايته، ألكسندر دي كرو.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أن الرجل حاول دخول المكان في بروكسل، صباح اليوم الاثنين، قبل أن يهدد أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا موجودين في المكان.

وتمكن أفراد الشرطة من السيطرة على الرجل، الذي لم تكن دوافعه لدخول المكان واضحة في البداية. ولم يصب أحد بأذى خلال الواقعة.

وصرح المتحدث باسم دي كرو، بأن الأخير أصيب بالصدمة على إثر الواقعة.

وقال المتحدث باسم دي كرو: "نود أن نشكر أفراد الشرطة العسكرية"، مضيفا أن الوضع خضع لمراقبة دقيقة بالتعاون مع الشرطة.

وفي الوقت نفسه، يستمر تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في بلجيكا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران الماضي.