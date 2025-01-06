لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نزعت عمامته وارتدتها.. رد فعل سيدة إيرانية بعد إخبار رجل لها بارتداء الحجاب (فيديو)

04:08 م الإثنين 06 يناير 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل سيدة إيرانية، بعد أن أخبرها رجل دين إيراني داخل المطار بوضع الحجاب على رأسها.

وفي الفيديو، قامت السيدة في مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية طهران، بانتزاع عمامة الرجل ووضعها على رأسها والصراخ في وجهه.

سيدة إيرانية ارتداء الحجاب مواقع التواصل الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القبض على رجل يحمل سكينًا عند مقر إقامة رئيس الوزراء البلجيكي

إعلان

إعلان

* بعد انتشاره في الصين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMPV
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها