رد فعل سيدة إيرانية بعد إخبار رجل لها بارتداء الحجاب (فيديو)
04:08 م الإثنين 06 يناير 2025
(وكالات)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل سيدة إيرانية، بعد أن أخبرها رجل دين إيراني داخل المطار بوضع الحجاب على رأسها.
وفي الفيديو، قامت السيدة في مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية طهران، بانتزاع عمامة الرجل ووضعها على رأسها والصراخ في وجهه.
متداول من مطار مهر أباد في إيران...— إياد الحمود (@Eyaaaad) January 6, 2025
رجل دين يأمر فتاة بتغطية شعرها فانتزعت عمامته بالقوة وجعلته غطاء لرأسها.pic.twitter.com/UkLXAlrgEg
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