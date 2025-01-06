رد فعل سيدة إيرانية بعد إخبار رجل لها بارتداء الحجاب (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل سيدة إيرانية، بعد أن أخبرها رجل دين إيراني داخل المطار بوضع الحجاب على رأسها.

وفي الفيديو، قامت السيدة في مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية طهران، بانتزاع عمامة الرجل ووضعها على رأسها والصراخ في وجهه.