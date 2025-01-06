بينهم نساء.. جيش الاحتلال يختطف 14 سوريًا و5 لبنانيين

(وكالات)

أفادت صحيفة "الجديد" اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اختطفت مجموعة من المزارعين أثناء عملهم في سهل المجيدية في قضاء حاصبيا.

وذكرت "الجديد" أن المجموعة ضمت 5 لبنانيين و14 سوريًا بينهم 4 نساء.

وأضافت الصحيفة اللبنانية، أنه بعد ساعات من الحادثة، تم الإفراج عن النساء السوريات الأربع، في حين تم نقل باقي المختطفين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة أن من بين المختطفين كان هناك عسكري في الجيش اللبناني.