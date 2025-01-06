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وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره السوري ضمن جولته الخارجية الأولى

03:45 م الإثنين 06 يناير 2025

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل

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(مصراوي)


استقبل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وذلك بعد وصول الأخير في وقت سابق اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية له إليها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، على دعم الإمارات الكامل لاستقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على دعم أبوظبي لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار.

وتأتي زيارة الشيباني، إلى الإمارات بعد زيارته الأولى الرسمية إلى قطر، ضمن جولته الخارجية الأولى.

ووصل الشيباني إلى الإمارات في وقت سابق اليوم، وذلك بعد زيارته الأولى لقطر ثم المملكة العربية السعودية.

ورافق الشيباني في هذه الزيارة كل من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي تغريدة له على منصة "إكس"، عبر الشيباني عن تطلعه لتعميق العلاقات الثنائية مع الإمارات، مؤكدًا أن الزيارة تهدف إلى بناء شراكات تعود بالنفع على الشعبين السوري والإماراتي.

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الإمارات العربية المتحدة زيارة رسمية
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