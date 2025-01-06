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حقيقة فيديو هروب وزير الدفاع السعودي لدى حدوث إطلاق نار

03:34 م الإثنين 06 يناير 2025

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

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(مصراوي)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، يدعي أنه "هروب" وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عقب سماعه دوي إطلاق نار.

وقد لاقى الفيديو رواجًا حصد مئات الآلاف من المشاهدات، حيث تم الترويج له على أنه يظهر وزير الدفاع السعودي "يفر من مفرقعات ترحيبية" أثناء زيارته للسفارة الصينية في الرياض.

إلا أنه بالتدقيق في الفيديو، اتضح أنه قديم، وأن المشاهد الواردة فيه ليست من الرياض كما تم الادعاء، بل هي في الواقع جزء من تدريب للحرس الأميري في الكويت، وذلك في 12 ديسمبر 2019، على هامش معرض الخليج للدفاع والطيران الخامس، كما أن لوحات السيارة التي ظهرت في الفيديو هي لوحات كويتية، تختلف تمامًا عن اللوحات السعودية.

وزير الدفاع السعودي إطلاق نار خالد بن سلمان
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