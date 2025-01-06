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بالفيديو| أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة

02:33 م الإثنين 06 يناير 2025

أمطار غزيرة على مكة المكرمة

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(مصراوي)

شهدت مكة المكرمة سقوط أمطار غزيرة، اليوم الإثنين، تزامنًا مع حالة الطقس السيئ التي تؤثر على المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظات سقوط الأمطار الغزيرة على ساحة الحرم المكي.

بينما شهدت المدينة المنورة فجر اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء متفرقة كما جاءت السماء ملبدة بالغيوم.

ونوه الدفاع المدني السعودي بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الأجواء غير المستقرة مع ضرورة الابتعاد عن تجمع المياه والأمطار.

أمطار مكة المكرمة المدينة المنورة
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