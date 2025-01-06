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إيران تتوعد: العملية المقبلة ضد إسرائيل ستكون "أقوى وأشد"

02:29 م الإثنين 06 يناير 2025

إيران واسرائيل

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(وكالات)

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، اليوم الاثنين، أن إيران لا يوجد لديها أي مانع من تنفيذ عمليات جديدة ضد إسرائيل يتم شنها في الوقت المناسب.

وأضاف محمد نائيني، أن العملية المقبلة ضد إسرائيل ستكون "أقوى وأشد".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، إن إسرائيل تُدرك أن سماءها مفتوحة أمام طهران وتستطيع استهدافها بشكل مضاعف، حسب تعبيره، مضيفًا أن إيران مستعدة للرد الفوري على أي اعتداء إسرائيلي.

وكشف نائيني، أن إيران لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ ومنظومات دفاعنا الجوي سليمة، قائلًا إن دعم جبهة المقاومة أساس مهم للعقيدة الدفاعية الإيرانية.

إيران إسرائيل الحرس الثوري الإيراني
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