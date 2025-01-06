أفيخاي أدرعي يثير جدلا وسجالا على إكس بفيديو "خيبر لن تعود"

(مصراوي)

أثار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، موجة من الجدل على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بعد نشره مقطع فيديو يتحدث فيه عن معركة "خيبر" التاريخية.

في تعليقه على فيديو متداول حول المعركة، قال أدرعي "حين قلنا خيبر لن يعود، كنا نعنيها بكل ما للكلمة من قوة وواقع. ورثنا هذه الرسالة عبر الأجيال وأثبتنا حقيقتها على الأرض، لا بمجرد الأقوال. أما من يتمسكون بأطلال الماضي ويتغنون بانتصارات عابرة، فهم اليوم من أكثر الخاسرين".

حين قلنا "خيبر لن يعود"، كنا نعنيها قولًا وفعلًا، وورثناها أبًا عن جد. هذه حقيقة أثبتناها على أرض الواقع، لا بالكلام وحده. أما أولئك الذين لا يزالون يقفون على أطلال الماضي ويتغنون بمعركة من معارك التاريخ، وهم في الحاضر من أكبر الخاسرين pic.twitter.com/2O96PpaSZ1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 4, 2025

وفي الفيديو، قدم أدرعي سردًا لما وصفه بـ"عظمة الشعب الإسرائيلي"، قائلاً: "هذه قصة شعب يمتد تاريخه لأكثر من 3000 عام. تحدينا الشر والاحتلال وانتصرنا، وكان ذلك واضحًا منذ 74 عامًا عندما أقمنا دولتنا. اليوم، إسرائيل ليست مجرد دولة، بل هي نموذج للعظمة والابتكار وسط شعوب العالم. جيشنا نجح في مواجهة الشر والإرهاب من سبع جبهات مختلفة، وأحبط المخططات التي كانت تستهدف وجودنا، ليجعل الحاضر والمستقبل كابوسًا لأعدائنا".

وتفاعل العديد من النشطاء على منصة "إكس" مع الفيديو الذي نشره أدرعي، حيث أبدى البعض آرائهم في تعليقاته، وكتب قائلاً "لا تتعجلوا في رؤية نتائج العدالة الإلهية تجاه أولئك الذين يعرضون عن الحق، فهي قادمة لا محالة، حتى وإن لم تكن مرئية لكم بعد. فالحكم لله وحده، وهو ينفذ مشيئته في خلقه في الوقت الذي يشاء. أما من يسعى لنشر الحق، فلا عليه سوى البلاغ، دون أن يتوقع رؤية سقوط المكذبين".

فيما أضاف آخر "لا تظنوا أن الله غافل عن أفعال الظالمين، فحسابهم آتٍ، وسيأتيكم من حيث لا تتوقعون. وإذا اعتقدتم أن المعركة على وشك النهاية، فأنتم واهمون، انظروا كيف تصرفت مجموعة محاصرة داخل كيانكم الضعيف... الأحداث ستجري وفقاً لتقدير الله، وستفاجئون قريباً بما لم تتوقعوه، ولن ينقذكم دعم الصهاينة في الغرب أو عملاؤهم".

"ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون"سياتيكم الله من حيث لم تحتسبوا وإن كنتم تظنون أن المعركة قد قربت من النهاية فأنتم واهمون.انظر ماذا فعلت مجموعة محاصرة بكيانكم الهش والعليل.ستجري الأمور حسب تقدير المولى عز وجل.وستتم مفاجأتكم في القريب العاجل،ولن ينفعكم صهاينة الغرب وأزلامه pic.twitter.com/tNiWoDzaye — younesko11 (@younesko1) January 4, 2025

بينما استشهد آخر بتصريحات سابقة للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، حين قال "فلتضحكوا قليلًا ولتبكوا كثيرًا".

ارجع واذكرك بكلام الشهيد نصر الله اضحكوا قليلاً و ستبكون كثيراً وبالعراقي الفخر للتالي 🫤 — محمد الحربي (@alhrby34831) January 4, 2025

وعلق آخرون بالشتائم، على فيديو أدرعي، من خلال توجيه سب مباشر أو استخدام فيديوهات ساخرة للتهكم من تصريحاته.

ووقعت معركة خيبر عام 628 ميلاديًا، حيث ألحق فيها جيش المسلمين في بداية انتشار الدين الإسلامي هزيمة كبيرة باليهود حينها عندما كانوا متواجدين في المدينة المنورة.

خلال المعركة تحصن اليهود بحصونهم لأيام في خيبر بالمدينة بينما حاصرهم المسلمون خارج الحصون وكانوا 8 حصون حينها، والتي تم فتحها حصنا تلو الآخر حتى تم فتحهم جميعا إضافة لمقتل 93 رجلا من يهود خيبر.

وبانتصار المسلمين في معركة خيبر، انتهى تواجد اليهود في الجزيرة العربية وانهارت قوتهم، إضافة إلى تصالح عدد من القبائل العربية مع المسلمين بعد عداوتهم ضدهم، ومنذ ذلك الحين انتشرت هتافات لا تزال تتكرر حتى الآن خاصة في التظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود".