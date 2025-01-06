طهران تنفي تصريحات منسوبة لوزير خارجيتها بشأن الحكومة السورية



(مصراوي)



نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصف فيها الحكومة السورية بأنها "تشكل خطرًا"، قائلا إنه ليس لها أي أساس من الصحة.



وقال بقائي "علينا توخي الحذر عند التعامل مع الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة الفتنة. هذه المزاعم عارية عن الصحة، ويمكن التحقق بسهولة من المقابلات الرسمية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين".

وأشار بقائي إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تنتشر غالبًا في سياق التطورات الإقليمية بهدف خلق حالة من الانقسام بين دول المنطقة.



وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن موقف بلاده الثابت تجاه الأزمة السورية، مشددًا على احترام طهران لخيارات الشعب السوري ودعمها لاستقرار سوريا وسلامتها الإقليمية.

وقال بقائي في تصريحات صحفية "موقفنا واضح منذ البداية. نحن نحترم ما يقرره الشعب السوري، وندعو جميع دول المنطقة إلى الالتزام بهذا المبدأ. إن الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها يمثل أهمية استراتيجية لإيران وللمنطقة بأسرها".

وأكد بقائي على رفض بلاده لأي تدخلات أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا، محذرًا من أن تتحول الأراضي السورية إلى بيئة خصبة لنمو الإرهاب والتطرف.

وأضاف بقائي "يجب أن تكون سوريا قادرة على تقرير مصيرها بحرية، دون تدخلات مدمرة من أطراف إقليمية أو دولية".

وفي سياق متصل، أشار بقائي إلى تغريدة لوزير الخارجية الإيراني وجهها إلى الجامعة العربية، أكد فيها أن استقرار سوريا يعد مصلحة مشتركة لدول المنطقة، داعيًا إلى تكثيف الجهود لضمان السلام ومنع الفوضى في البلاد.

اختتم بقائي تصريحاته بتأكيد التزام إيران بدعم الأمن والاستقرار في سوريا، مشيرًا إلى أن أي تهديد لهذا الهدف لن يكون في مصلحة أحد، داعيا الدول العربية إلى التعاون المشترك لحل الأزمة السورية بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي تزيد الأوضاع تعقيدًا.