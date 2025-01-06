أبو عبيدة يُعلق على هجوم قلقيلية: أبطال الضفة في قلب طوفان الأقصى

(مصراوي)



علق المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، على عملية إطلاق النار في قلقيلية، قائلًا إن "أبطال الضفة الغربية الأشاوس يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة، إن "رهانات الاحتلال وأذنابه على ثني أبطال الضفة عن مساندة غزة محكوم عليها بالفشل".

وتابع الناطق العسكري، أنه على الاحتلال الإسرائيلي "التعلم أنه إذا استمر في عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية فسيدفع ثمن ذلك من دماء جنوده ومستوطنيه"، قائلًا إن الاحتلال الإسرائيلي لن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق شخص النار من سيارة تجاه حافلة ومركبة خاصة تقل إسرائيليين، ما أدى لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين بينهم شخص في حالة خطيرة.

وتمكن منفذ الهجوم من الفرار، بينما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتمشيط المنطقة من أجل القبض على منفذ الهجوم.