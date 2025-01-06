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صحيفة كندية: رئيس الوزراء جاستن ترودو سيعلن استقالته

01:29 م الإثنين 06 يناير 2025

جاستن ترودو

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وكالات

قالت صحيفة "جلوب آند ميل"، أمس الأحد، إنه من المرجح أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تسمها، لكنها وصفتها بأنها مطلعة على شؤون الحزب الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ورجحت الصحيفة الكندية حسب مصادرها، أن يكون الإعلان أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني، الأربعاء.

ولفتت إلى أنه في حال حدثت الاستقالة، لم يتضح ما إذا كان ترودو سيستمر في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتمكن الحزب الليبرالي من اختيار قيادة جديدة.

يشار إلى أن ترودو وصل إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

جاستن ترودو استقالة جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي
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