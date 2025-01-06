المجر تعيد افتتاح سفارتها في سوريا



(مصراوي)

صرح وزير الخارجية الهنجاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت استئناف عمل سفارتها في دمشق.

ويأتي هذا القرار في إطار استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في سوريا، وسط تغييرات تُوصف بأنها بداية لعهد جديد في العلاقات السياسية مع دمشق.

وكانت بودابست قد أغلقت سفارتها في ديسمبر الماضي، بعد تصاعد هجمات الفصائل المسلحة السورية على العاصمة دمشق، وسيطرتها على الحكم وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.



وبالتزامن مع التحرك الهنجاري، أعادت التشيك أيضًا فتح سفارتها في دمشق بعد فترة إغلاق قصيرة، مما يشير إلى توجه أوروبي متدرج نحو إعادة تقييم العلاقة مع سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول العربية والأجنبية كانت قد أغلقت سفاراتها في سوريا منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011، على خلفية تصاعد أعمال العنف.