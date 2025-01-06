لدمجها بوزارة الدفاع.. أبو قصرة يبدأ أولى جلساته مع الفصائل العسكرية السورية



وكالات

قال وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة، إنه بدأ الجلسات مع الفصائل العسكرية، من أجل وضع خطوات انخراطها بالوزارة الجديدة.

وأضاف وزير الدفاع، "ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم الجيش العربي السوري، بدأنا جلساتٍ مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بالوزارة، إذ تهدف الجلسات إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة".

وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، أعلن أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي.

وكان أبو قصرة قد تولى منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، إذ كان من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي تمكنت في 8 من ديسمبر من إسقاط نظام بشار الأسد