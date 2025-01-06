الصين تحتج على قرار أمريكي بفرض عقوبات ضدها لدورها المزعوم في حوادث قرصنة

بانكوك- (أ ب)

انتقدت الصين قرار صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية بمعاقبة شركة للأمن السيبراني تتخذ من بكين مقرا لها، بسبب دورها المزعوم في العديد من حوادث القرصنة التي استهدفت بنية تحتية أمريكية حيوية، بينما شكت وكالة الأمن السيبراني الصينية اليوم الاثنين، من تعرض الشبكات الصينية لهجمات.

وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، بشأن العقوبات التي تم فرضها على مجموعة "إنتجريتي تكنولوجي" ومقرها بكين، قال إن البلاد قامت بفرض إجراءات صارمة ضد الهجمات السيبرانية، وأن واشنطن تستغل تلك القضية "لتشويه سمعة الصين".

وأوضح المتحدث الصيني أن "الجانب الأمريكي يلعب منذ فترة من الوقت، على ما يسمى بـ /الهجمات السيبرانية الصينية/ وحتى أنه بدأ في فرض عقوبات أحادية الجانب وغير قانونية ضد الصين"، مضيفا أن "الصين تعارض هذا بشدة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".