ساركوزي يمثل للمحاكمة اليوم بتهمة تمويل القذافي لحملته الانتخابية

(مصراوي)

يمثل، اليوم الاثنين، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، في باريس، للمحاكمة في واحدة من أبرز القضايا السياسية في البلاد، حيث يُتهم بتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي.



وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، وينكر باستمرار جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن القضية "لا أساس لها من الصحة"، ومع ذلك، تشير التحقيقات إلى تلقي ملايين الدولارات من أموال القذافي لدعم حملته، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين التمويل الانتخابي.

ولا تطال القضية ساركوزي وحده حيث يمثل إلى جانبه 12 متهما آخرون، من بينهم شخصيات سياسية بارزة مثل وزير الداخلية الأسبق كلود جيان ووزير العمل السابق إريك وورث، اللذان يواجهان اتهامات تتراوح بين الفساد وتبديد الأموال العامة.

وفي حال أُدين ساركوزي، فقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات مالية ثقيلة، وهي نفس العقوبات التي قد تُفرض على المتهمين الآخرين المتورطين في القضية.

ومن المقرر أن تنطلق المحاكمة بعد ظهر اليوم، وستستمر حتى 10 أبريل المقبل، وتعد هذه المحاكمة جزءًا من تحقيق واسع النطاق أجرته السلطات الفرنسية بالتعاون مع 21 دولة، مما يعكس حجم وتعقيد القضية.