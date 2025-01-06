بعد مقتل 3 إسرائيليين.. الجهاد الإسلامي تبارك عملية كدوميم

(وكالات)

علقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، على عملية كدوميم في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية و"صفعة لمجرمي الحرب".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن 3 إسرائيليين لقوا حتفهم بينهم امرأتين في الهجوم المسلح الذي وقع قرب مستوطنة كدوميم شرقي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت الهيئة الإسرائيلية، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 9 إسرائيليين بينهم إصابة خطيرة.

وأطلق منفذ الهجوم النار من سيارة باتجاه حافلة ومركبة خاصة، قبل أن يفر من الموقع، بينما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتمشيط المنطقة من أجل القبض على منفذ الهجوم.