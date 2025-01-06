بعد عدم مصافحة الشرع لبيربوك.. وزير الخارجية الفرنسي يعلق على زيارته الأخيرة لسوريا

(مصراوي)

علق وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على تصرف قائد الإدارة السورية، أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني"، بعد امتناعه عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتهما الأخيرة إلى دمشق.

وفي حديثه لإذاعة "RTL" عبر نويل بارو عن تفضيله لو أن الشرع قد بادر بالمصافحة، لكنه أشار إلى أن هذه المسألة لم تكن محور الزيارة التي جمعته بالمسؤولين السوريين. وقال بارو "كان من الأفضل أن يقدم أحمد الشرع على مصافحة الوزيرة بيربوك، ولكن الأمر لا يتجاوز ذلك ولم يكن جزءًا أساسيًا من جدول أعمال الزيارة".

ورغم هذه الحادثة البروتوكولية، ركز الوزير الفرنسي على القضايا الأمنية الرئيسية في سوريا، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه بلاده بسبب الوضع الراهن في المنطقة، قائلًا "اليوم، هناك آلاف من مقاتلي داعش الإرهابيين معتقلين في السجون الواقعة في شمال شرق سوريا. هذا يمثل تهديدًا خطيرًا ليس فقط لسوريا بل للمنطقة بأسرها".

وأضاف أن الوضع في سوريا يتسم بوجود مخاطر كبيرة أخرى، مثل الأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام السوري ضد شعبه، والتي حذر من أنها قد تكون في متناول "الأيدي الخاطئة".

وشدد بارو على أهمية زيارته الأخيرة لسوريا لزيارة الإدارة السورية الجديدة، قائلًا "إذا لم نتوجه إلى سوريا، فمن سيحمي الفرنسيين من هذه التهديدات؟".

وكانت زيارة بيربوك مع نظيرها الفرنسي قد أثارت ردود فعل متباينة على الصعيدين الدبلوماسي والشعبي، حيث اعتبر البعض أن تفاصيل الاستقبال البروتوكولي تعكس عمق التوترات في العلاقات الدولية.

ولم يشهد اللقاء الأخير الذي جمع الشرع مع كلا من بارو ووزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، البروتوكولات المعهودة، بدءا من المصافحة وطريقة اختيار الملابس، حيث علقت بيربوك أنها كانت على دراية تامة منذ لحظة وصولها بأن هذه الزيارة ستكون مختلفة على صعيد البروتوكول، مشيرة إلى أن المصافحة لم تكن ضمن التوقعات.

وقالت بيربوك: "من الواضح أنه لن تكون هناك مصافحة يد كما هو المعتاد في مثل هذه اللقاءات. هذا كان واضحًا لي ومن الواضح أيضًا أن شركائي في الحوار، بما في ذلك وزير الخارجية الفرنسي، كانوا على نفس الفهم، حيث لم يقدم يده للمصافحة أيضًا".