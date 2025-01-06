بعد عملية كدوميم.. مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوبي نابلس



(مصراوي)



هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثين، مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس، وذلك عقب عملية كدوميم شرقي قلقيلية.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، عن مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتين في الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من الإسرائيليين، قرب مستوطنة كدوميم.

كما أصيب 7 إسرائيليين آخرين في الهجوم، وتم نقلهم من موقع الحادث لتلقي العلاج.

وتمكن منفذ العملية من الفرار فيما يشتبه أنه فلسطيني، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية تمشيط واسعة للمنطقة من أجل القبض على منفذ الهجوم.

من جهتها باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الهجوم قائلة إن المقاومة في الضفة ستواصل التصدي لإرهاب الاحتلال.