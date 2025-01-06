مقتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار شمالي الضفة (فيديو)
10:54 ص الإثنين 06 يناير 2025
وكالات
أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتان وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة.
وأضاف أن القتلى الثلاثة كانوا يستقلون سيارتين خاصتين.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية.
مشهد جديد يوثق اللحظات الأولى التي نفذها مـــقاومان فلسطينيان والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين في قرية الفندق شرق قلقيلية. pic.twitter.com/u0tSEVfMba— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2025
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