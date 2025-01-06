مقتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار شمالي الضفة (فيديو)

وكالات

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتان وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة.

وأضاف أن القتلى الثلاثة كانوا يستقلون سيارتين خاصتين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية.