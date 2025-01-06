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مقتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار شمالي الضفة (فيديو)

10:54 ص الإثنين 06 يناير 2025

عملية إطلاق نار شمالي الضفة

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وكالات

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتان وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة.

وأضاف أن القتلى الثلاثة كانوا يستقلون سيارتين خاصتين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية.

مقتل إسرائيليين الإسعاف الإسرائيلي مستوطنة كدوميم
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