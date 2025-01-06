وفاة الرضيع الفلسطيني الثامن بسبب البرد في غزة

غزة- (د ب أ)

توفي طفل رضيع لم يتجاوز عمره 35 يومًا، نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس في قطاع غزة.

ونقلت وكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية اليوم الاثنين عن مصادر طبية قولها، إن هذه الحادثة تأتي في إطار ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارص، حيث بلغ إجمالي المتوفين حتى الآن ثماني حالات.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قالت أمس الأحد، إن "الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة".