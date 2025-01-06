إسرائيل تنفي تسلم قائمة بأسماء الأسرى لدى حماس في غزة

تل أبيب- (د ب أ)

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد تسلم قائمة من حركة حماس الفلسطينية تتضمن أسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم في حال التوصل إلى اتفاق على صفقة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "حماس لم ترسل قائمة بأسماء الأسرى حتى الآن"، نافيا تقارير سابقة لوسائل الإعلام والتي نقلت عن مسؤول بحماس قوله إن الحركة وافقت على إطلاق سراح 34 محتجزا.

وفي الوقت ذاته، أفاد تلفزيون كان الإسرائيلي المملوك للدولة يوم الأحد بأن رئيس الموساد ديفيد برنياع سيسافر إلى قطر اليوم الإثنين للمشاركة في المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار.

وكانت حركة الجهاد الفلسطينية قد قالت يوم الخميس الماضي إن الفصائل الفلسطينية تحتاج إلى أسبوع من أجل إعداد وإرسال قائمة بالأسرى الإسرائيليين من أجل عملية التبادل في المرحلة الأولى من صفقة محتملة لوقف إطلاق النار.