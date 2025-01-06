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الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا تجاه البحر الشرقي

10:02 ص الإثنين 06 يناير 2025

اطلاق صواريخ

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سول- (أ ب)

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي.

ولم تؤكد رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو المسافة التي قطعتها.

وجاءت عملية الإطلاق في وقت كان فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور سول لإجراء محادثات مع الحلفاء الكوريين الجنوبيين بشأن تهديدات كوريا الشمالية النووية وقضايا أخرى.

الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية كوريا الجنوبية صواريخ باليستية أنتوني بلينكن
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