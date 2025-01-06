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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

09:59 ص الإثنين 06 يناير 2025

الدفاع الجوي الروسي

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 12 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 12 طائرة مسيرة، منها 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتين فوق مقاطعة وبريانسك، واثنتين فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق جزيرة القرم".

الدفاعات الجوية الروسية اسقاط طائرات مسيرة وزارة الدفاع الروسية
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