الكونجرس الأمريكي يصدق على نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم

واشنطن- (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع الكونجرس الأمريكي في واشنطن، اليوم الاثنين، للتصديق رسميا على نتائج الانتخابات الرئاسية، في الخطوة الإجرائية الأخيرة التي تسبق تولي دونالد ترامب منصبه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول قبل أربعة أعوام، لمنع التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات عام 2020.

أما هذا العام، وبعد فوز ترامب الذي لا جدال فيه في شهر نوفمبر الماضي، فمن المتوقع أن تسير الجلسة بسلاسة.

ومن المقرر أن تعلن الديمقراطية كامالا هاريس، التي خسرت في الانتخابات أمام ترامب، النتيجة النهائية في نهاية فترة ولايتها كنائبة للرئيس. وبصفتها رئيسة لمجلس الشيوخ، فسوف تترأس هاريس الجلسة المشتركة لمجلسي الكونجرس.

وكان ترامب قد فاز بعدد 312 صوتا في الانتخابات، بينما حصلت هاريس على 226 صوتا.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع، قراءة نتائج كل ولاية أمريكية بشكل فردي، وفرزها.

ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب في 20 من يناير الجاري.