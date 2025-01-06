زعيم أغلبية الشيوخ لترامب: بيت هيغسيث يحظى بالتأييد اللازم ليكون وزيرا للدفاع

وكالات

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون، للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن بيت هيغسيث سيحظى بعدد الأصوات اللازم لقبول تعيينه وزيرا للدفاع.

وعندما طلب من المتحدث باسم ثون التعليق، قال: "شيئان لا نناقشهما علنا: عدد الأصوات الانتخابية والمحادثات الخاصة مع الرئيس"، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لرئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ روجر ويكر، من المقرر عقد جلسة تأكيد هيجسيث في 14 يناير.

ووعد زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة مع مارجريت برينان" بإجراء عملية عادلة لكنه أبدى المزيد من الحذر.

وقال ثون، إنه ملتزم بمساعدة ترامب في تحقيق النجاح عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض، لكن ثون قال إنه سينقل إلى الرئيس المنتخب "ما هو واقعي" في مجلس الشيوخ.

وقال ثون: "نريد أن نصل إلى نفس الوجهة، لكنني أعتقد أنه في بعض الأحيان، ستكون هناك اختلافات في كيفية الوصول إلى هنا، وأعتقد أنه يتعين علي أن أوضح بوضوح قدر الإمكان لأي شخص يسأل، ما هي التحديات في مجلس الشيوخ".

وأكد ثون أن مجلس الشيوخ، بأغلبية جمهورية جديدة، يعمل بشكل مختلف عن مجلس النواب، حيث يواجه الأعضاء إعادة الانتخاب كل عامين.

وأضاف: "فهم الجوانب الفريدة لكيفية عمل مجلس الشيوخ هو شيء يجب أن أكون قادرا على مشاركته ونقله إلى الرئيس ومساعدته على فهمه".

وقال ثون إنه يتحدث مع ترامب "بانتظام إلى حد ما"، مشيرا إلى أن الرجلين كانا على اتصال منذ ما قبل الانتخابات خاصة الآن حيث "بدآ في رسم المسار إلى الأمام" على أجندة الحزب الجمهوري.