مثول الرئيس الفرنسي الأسبق أمام المحكمة بتهمة تمويل القذافي لحملته الانتخابية

وكالات

تبدأ اليوم الاثنين في باريس، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفقا لروسيا اليوم.

ويواجه ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، اتهاما بقبول ملايين الدولارات كتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من النظام الليبي السابق.

وينفي ساركوزي دائما الاتهامات المنسوبة إليه.

ويحاكم الرئيس السابق إلى جانب 12 متهما آخرين بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وتبديد الأموال العامة، والرشوة.

ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.

وفي حال إدانته، قد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة كبيرة.

كما يمكن أن يتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الساعة 1:30 بعد الظهر (12:30 بتوقيت جرينيتش) ومن المتوقع أن تستمر حتى 10 أبريل المقبل.

وقد طلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن قضية ليبيا.