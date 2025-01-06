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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب جنوب شرق إيران

08:36 ص الإثنين 06 يناير 2025

هزة أرضية-أرشيفية

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وكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، قرية بلوك الواقعة في منطقة إسماعيلي بمدينة جيروفت بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات من الأرض عند الساعة 7:24 من صباح اليوم الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أنها وقعت على بعد 12 كيلومترا من قرية بلوك و26 كيلومترا من كهنوج و24 كيلومترا من فارياب في محافظة كرمان، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار محتملة جراء هذه الهزة حتى الآن.

هزة أرضية إيران جنوب شرق إيران مركز رصد الزلازل جامعة طهران
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