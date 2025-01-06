بعد إطلاق القنابل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين في مدينة قلقيلية

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 6 مواطنين من مدينة قلقيلية، وفقا لما ذكرته وفا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية من مدخليها الشمالي والجنوبي، واعتقلت كل من المواطن مجد ابتلي، وأسامة نبريصي، وماهر أبو عصب، ومؤيد نوفل، ونضال نزال، وكايد حسان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وخلال اقتحام المدينة، انتشرت قوات الاحتلال بمناطق عدة منها: "حي النقار، وحي الظهر، وشارع 22، وشارع القرعان، وشريم، وشارع الواد، وصوفين".

كما اعتلى عدد من قناصة الاحتلال أسطح المنازل بعد مداهمتها، عرب بين أصحابها: مصعب الحسنين، ومحيط مسجد محمد الفاتح، كما أطلق الاحتلال قنابل الصوت والرصاص الحي اتجاه المركبات، ما أدى لتحطم زجاج مركبة.

في السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية، وأعاقت حركة تنقل المواطنين، حيث أوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين.