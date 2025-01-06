كوريا الشمالية تطلق أول صاروخ باليستي في العام الجديد

وكالات

قال الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، في أول إطلاق بالعام الجديد، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن خفر السواحل الياباني إطلاق كوريا الشمالية صاروخا يشتبه أنه باليستيا، داعيا السفن في المنطقة، في حال اكتشاف حطام صاروخي، إلى عدم الاقتراب منه، والاتصال بالسلطات فورا.

ويجري تحديد اتجاه تحليق الصاروخ ومداه وتفاصيل أخرى.

وجاءت عملية الإطلاق في وقت كان فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور شيئول لإجراء محادثات مع الحلفاء الكوريين الجنوبيين بشأن تهديدات كوريا الشمالية النووية وقضايا أخرى.

وهذا هو أول إطلاق صاروخي لبيونج يانج في عام 2025، إذ جاء بعد شهرين من إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في 5 نوفمبر 2024.