4 شهداء وجرحى ومفقودون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بقطاع غزة

وكالات

فت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، منزلا في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أسفر عن وقوع 4 شهداء وجرحى ومفقودون، وفقا لما ذكرته الغد.

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 45 ألفا و805 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال، و109 آلاف و64 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 88 شهيدا، و208 مصابين.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.