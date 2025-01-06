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مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تُطالب الشرطة بإلقاء القبض على الرئيس المعزول

03:37 ص الإثنين 06 يناير 2025

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول

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وكالات

طلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، من الشرطة في البلاد تولي جهود إلقاء القبض على الرئيس المعزول يون سيوك يول، وفقا لسكاي نيوز.

وقدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين هذا الطلب في خطاب رسمي مع اقتراب الموعد النهائي لصلاحية مذكرة التوقيف اليوم.

وقال مسؤول في الشرطة: "نحن نجري مراجعة قانونية داخليا".

وقد حاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين دون جدوى تنفيذ أمر المحكمة بتوقيف يون يوم الجمعة.

ويعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في فرض يون القصير الأجل للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.

ومع انتهاء صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل الإثنين، من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيق بمحاولة ثانية لتوقيف يون أو يطلب تمديد صلاحية المذكرة من بين خيارات أخرى.

ولا يزال يون رسميا رئيسا للجمهورية إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.

وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.

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