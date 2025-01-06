خلال 24 ساعة.. قوات كييف تقصف دونيتسك بـ79 مقذوفا من عيارات مختلفة

وكالات

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 24 مرة خلال أمس، وأطلقت 79 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تليجرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 24 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور جورلوفكا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 79 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت أنباء عن إصابة شخص واحد نتيجة القصف.

يذكر أنه تم الإعلان في اليوم السابق عن 33 حالة قصف بـ 91 مقذوفا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".