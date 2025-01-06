للمرة الثانية.. الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في مقاطعتين أوكرانيتين

وكالات

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في العاصمة كييف وفي مقاطعة جيتومير، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب بيانات الخرائط، انطلقت صفارات الإنذار في كييف للمرة الثانية خلال الليل في الساعة 02:43 بتوقيت موسكو، بينما انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعة جيتومير في الساعة 01:50.

وأمس الأحد، دوت انفجارات في مقاطعتي خميلنيتسكي و تشيرنيهيف في أوكرانيا وسط انطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارة جوية.

يذكر أن روسيا بدأت ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الهجمات على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية يوميا في المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.