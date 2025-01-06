جو بايدن: تصرفات دونالد ترامب في اقتحام الكابيتول كانت بمثابة تهديد للديمقراطية

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتبر تصرفات خليفته الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أثناء اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، تهديدا للديمقراطية.

وأدلى الزعيم الأمريكي بهذا التصريح عشية إقرار الكونجرس الأمريكي نتائج انتخابات 5 نوفمبر 2024، التي فاز فيها ترامب على المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال بايدن عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عما إذا كان لا يزال يعتبر ترامب تهديدا للديمقراطية، كما وصفه مرارا "أعتقد أن ما فعله كان تهديدا حقيقيا للديمقراطية. آمل أن نكون قد تجاوزنا ذلك".

وبحسب الرئيس المنتهية ولايته: "فمن الضروري العودة إلى التداول الأساسي الطبيعي للسلطة"، وشدد بايدن على أن هذه العملية تسير في الوقت الراهن بسلاسة، لكنه أشار إلى وجود "مشاكل داخلية" في المعسكر الجمهوري، من دون أن يوضح ماذا يقصد بالتحديد.

واجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي في 6 يناير في جلسة مشتركة، يتعين عليهما خلالها الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، وقد فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري على درجات مبنى الكابيتول، وسيترأس الاجتماع كامالا هاريس بصفتها الرئيس الدستوري لمجلس الشيوخ، ولن يحضر بايدن وترامب.