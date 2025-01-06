زيلينسكي: مستعدون لمفاوضات مع أمريكا وأوروبا لحل الأزمة في يناير

وكالات

قال فلاديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة نهاية الشهر الجاري لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل الصراع الأوكراني.

وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على قناة يوتيوب: "أعتقد أنه في 25 يناير أو أي يوم آخر، ما عليك سوى الاتصال بـ 25 يناير، ولا أمانع، سنجلس إلى طاولة المفاوضات أولا مع ترامب ونتفق معه على كيفية وقف الحرب، والثاني هو أوروبا لأننا جزء منها، ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون لأوروبا أيضا صوت.. وبعد ذلك فقط يمكن أن تكون هناك محادثة مع الروس".

وأشار إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة، وليس فقط أن نجلس نحن الثلاثة في وقت واحد "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وترامب، وزيلينسكي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية أمريكية لأنها دولة قوية، وفي الوقت نفسه، لم يفوت فرصة الإشادة بترامب الذي سبق له أن أهانه، قائلا: "ترامب أقوى من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالية، التي خسرت الانتخابات أمام ترامب".

وفي الوقت نفسه، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن نتيجة لهذه المحادثات التوقيع على اتفاق لا ينص على عضوية أوكرانيا في "الناتو"، لم يجب زيلينسكي بشكل واضح، لكنه أشار إلى أن "مثل هذه المحاولة قد تمت أثناء التوقيع على مذكرة بودابست وانتهت بالفشل".

وأضاف: "أوكرانيا كانت تمتلك أسلحة نووية، ولا أريد تقييم ما إذا كان هذا أمرا جيدا أم سيئا. أما اليوم، فإن حقيقة عدم امتلاكنا لها هي أمر سيئ".

يذكر أن دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعد بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية للصراع الأوكراني عن طريق التفاوض.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد صرح مرارا بأنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، كما انتقد ترامب بشكل متكرر النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا ووصف فلاديمير زيلينسكي بـ "البائع المتجول" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدة بمليارات الدولارات من واشنطن.

يذكر أنه في 14 يونيو 2024، حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية شروط حل الأزمة في أوكرانيا.

ومن بينها انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس ونوفوروسيا، ورفض كييف الانضمام إلى "الناتو" وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية بشكل كامل.

وترى روسيا أنه من الضروري رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة عليها، وإنشاء وضع محايد وخال من الأسلحة النووية في أوكرانيا.

ومع ذلك، كما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 4 ديسمبر الماضي، لا توجد أسس للمفاوضات الروسية الأوكرانية.