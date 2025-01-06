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ردوغان: الإدارة الجديدة في سوريا تحافظ على وحدة البلاد وهيكلها الموحد

02:13 ص الإثنين 06 يناير 2025

أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، بينما قالت أنقرة إن قواتها المسلحة "حيدت" 32 عضوا من حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليات عسكرية بشمال سوريا.

وأضاف أردوغان: "آمال المنظمة الإرهابية الانفصالية تتبدد في ظل الثورة في سوريا"، لافتا إلى أن الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفا حازما للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد.

وتابع: "نهاية التنظيم الإرهابي اقتربت، ولا خيار لأعضائه سوى تسليم أسلحتهم والتخلي عن الإرهاب وحل التنظيم، سيواجهون قبضة تركيا الحديدية"، وفقا لسكاي نيوز.

أردوغان الإدارة الجديدة في سوريا الإرهاب التنظيم الإرهابي تركيا
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