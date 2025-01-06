هل تمنع العاصفة الثلجية الكونجرس من التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

وكالات

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن العاصفة الثلجية التي تقترب من واشنطن لن تمنع الكونجرس رقم 119 من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين.

وقال جونسون: "يتطلب قانون فرز الأصوات إجراء ذلك في الساعة الواحدة ظهرا اليوم 6 يناير، لذا سواء كنا وسط العاصفة أم لا، سنكون في مجلس النواب للقيام بذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن يحضر جميع أعضاء الكونجرس الأمريكي رقم 119 جلسة التصديق في مبنى الكابيتول.

ومن المقرر أن يعقد الكونجرس الأمريكي الجديد اليوم الاثنين، جلسة رسمية لعدّ الأصوات الانتخابية واعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر 2024، والتي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب.

في حين من المتوقع أن تترأس عملية التصديق نائبة الرئيس الحالي الديمقراطية كامالا هاريس التي خسرت أمام ترامب.

وعادة ما تكون مسألة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة في الكونجرس روتينية، حيث يجتمع مجلسا الكونجرس في 6 يناير كل 4 سنوات، وهي المرحلة الأخيرة من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وخلال الجلسة، يقرأ نواب من كلا الحزبين ومن كلا المجلسين النتائج بصوت عال، ويقومون بإحصاء رسمي للأصوات.

وبعد إتمام هذه العملية الرسمية، سيتمكن ترامب ونائبه جي دي فانس من مباشرة مهامهما بعد أداء اليمين خلال حفل التنصيب المقرر في 20 يناير الجاري.

ويوم أمس الأحد، أعلنت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية المرتقبة، والتي ستستمر حتى نهاية يوم 7 يناير.

وكانت قناة "سي إن إن" قد ذكرت سابقا أن العاصفة الشتوية القوية تهدد حوالي 62 مليون شخص في المناطق الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة، حيث ستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة، وتراكمات جليدية خطيرة، وهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الظروف الجوية على ما لا يقل عن 12 ولاية، وقد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة.

وفي الولايات الأكثر دفئا، قد تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة وعواصف رعدية شديدة.